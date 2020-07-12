شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تستعيد حسابها على إنستجرام: حبيت إنى أكون متفاعلة معاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت رانيا محمود ياسين، عن سعادتها لاستعاده حسابها على إنستجرام بعد سرقته، ونشرت مقطع فيديو على إنستجرام، قائلة "بحبكم أوي جمهوري، حبيت أني أكون متفاعلة معاكم من خلال الحساب الرسمي لي بعد استرداده من الهاكر، وهكون متفاعلة بصورة أكبر، خلال الفترة المقبلة".

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وأكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها نشأت فى بيت فنى من طراز رفيع، وتعلمت أن مهنة التمثيل هى اجتهاد والتزام وصبر ومعاناة، كما أن هذه المهنة ليست كما ينظر إليها الناس على أنها بريق وأضواء، وأننا نتحصل على أموال طائلة، مشيرة إلى أنها مهنة صعبة تحتاج الصبر والجلد والاجتهاد.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على انستجرام: "أنا رانيا محمود ياسين، متزوجة من الفنان محمد رياض وأخى الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين، نشأت وترعرت فى بيت فنى من طراز رفيع، أب أكبر نجم فى مصر وفتى الشاشة الأول، وأم فنانة كبيرة ومهمة، ولكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها، ربنا يخلى ويبارك فى أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين، والنجمة والأم العظيمة شهيرة".

وأضافت رانيا: "كل القيم دى عشت بيها واتربيت عليها، اترسخت جوايا بالرغم من كل زمن العبث اللى إحنا بقينا فيه، الا انى مازالت لا أستطيع أن أكون غير الفنانة الملتزمة، لا أعرف أضرب أوردر ولا لما قسط الفلوس يتأخر أهدد انى مش نزله، ولا أعرف أعمل أى حاجه علشان أكون متواجدة واهو شغل وخلاص، وكل ما ابتعد شويه علشان ظروف بيتى وأولادى، أرجع أعانى علشان استرد مكانتى".