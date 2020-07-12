شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: أقدم دور محامية شهيرة تلعب على ثغرات القانون فى "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة عبير صبري عن تفاؤلها بفيلم "زنزانة 7" الذى تنتهى من تصويره اليوم الأحد،خاصة وأن الأحداث في الفيلم تعتمد على أكثر من بطل، مشيرة إلى أنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل، متمنية أن يستقبل الجمهور الفيلم بشكل جيد، وأكدت عبير صبرى فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن شخصيتها في العمل ستكون مفاجأة للجمهور لاسيما وأنها تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة، حيث تجسد في الفيلم شخصية "ناهد"، المحامية ذائعة الشهرة، وتستغل ذكاءها في اللعب على ثغرات القانون لمصلحة موكليها.

وأوضحت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أن ما يهمها مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها، لافتة إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية.

فيلم "زنزانة 7" يشارك فى بطولته أحمد زاهر، ونضال الشافعي، ومايا نصرى، ومنة فضالى، وأحمد التهامي، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخه، وايمي اسلام، ومصطفى هريدي، وتأليف حسام موسى، واخراج ابرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والاثارة

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