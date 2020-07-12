شكرا لقرائتكم خبر عن خلود نادر تعلن شفائها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المذيعة خلود نادر عن شفائها من فيروس كورونا، بعد مرور 15 يوم من إصابتها من الفيروس المستجد، وكشفت عبر حسابها الشخصى فيس بوك واستعدادها للعودة لحياتها الطبيعية وتوجهت بالشكر للطاقم الطبي الذي رافقها في رحلة علاجها وقالت: "الحمد لله أنا خفيت والحمد لله أتاكدت إنى أقدر أرجع لحياتي الطبيعية من جديد والحمد لله جت بسيطة..والحمد لله على نعمة ناسي وحبايبي اللي كانوا بيسألوا عني كل يوم ( من قلبهم) الحقيقة انا بشكر الفترة دي لأنها علمتني حاجات كتير قوي في حياتي يمكن كنت هتعلمها كمان عشر سنين".

وأضافت: "شكرا جيش مصر الأبيض اللي فعلا تعبانين قوي علشانا وأقل واجب إننا نشكرهم واخص بالشكر الأطباء الجميلة قلبا قبل ما يكونوا شاطرين كمان.. دكتور محمد قدري ودكتور إسلام الشواف يارب يكتر من امثالكم".

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ووجهت خلود النصيحة للجميع بأن يحافظوا على أنفسهم وقالت:"خلوا بالكم من نفسكم ومن صحتكم ومن الناس اللي بتحبوها وبيحبوكم عشان دول أحلى وأكبر نعم في حياتنا..واحمد ربنا من قلبك بكل حب ورضا واقتناع على نعمة اليوم العادي، ومتنسوش تابعونا إن شاء الله الأحد والإثنين من 9 لـ 11 بالليل في ياليل ياعين على نغم اف ام إذاعتي العزيزة اللي بتشرف دايما بوجودي فيها وسط زملائي".

يذكر أن الإعلامية خلود نادر من أهم مذيعي راديو النيل وتقدم برنامج "طبخ ستات" على إذاعة نغم اف ام تستضيف من خلاله عدد من الضيوف وقدمت قبل ذلك العديد من البرامج الفنية واستضافت من خلاله عدد من نجوم الفن والغناء .