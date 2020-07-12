شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها الـ15 برسالة: خفت ما اقدرش اتحمل المسئولية لوحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نورهان على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة لهما معاً، وعلقت عليها بكتابة : " ابنى وابن عمرى حبيبي و راجلي و ضنايا و اول فرحتي و كل اللي ليا و اللي عايشة عشانه ... اللهم بارك فيك ..! مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤليه لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله و اتحملت لانه عالم انك نور عيوني من جوه".

ثم استكملت بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده الـ 15 بقولها : "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وسندي واكبر داعم ليا".

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يشار إلى أن نورهان شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه في أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

وتدور أحداثه الفيلم فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.