شكرا لقرائتكم خبر عن مظهر أبو النجا بدأ مطربا وتعرف على زوجته من خشبة المسرح وأشاد به يوسف وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الراحل مظهر أبو النجا، اليوم الموافق 12 يوليو، والذى أستطاع أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين والشعوب العربية بسبب خفة ظله وطلته الكوميدية على جمهوره من خلال السينما أو الدراما أو المسرح، فكما عرفه الكثير من خلال الإفيه الشهير "يا حلاوة" وبمجرد نطقها يعرف الجميع من صاحب هذا الإفيه، ورغم أن أدواره صغيرة وبسيطة ولم يجسد دور بطولة إلا أنه أستطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه في كل مكان.

بدأ الفنان مظهر أبو النجا دخول مجال الفن مطربا عندما كان يقوم بتقليد الفنان الراحل فريد الأطرش، ولكن لم يستمر بسبب رفض الجمهور له، ليدخل عالم التمثيل من خلال المسرح والذى شارك عدد كبير من عمالقة التمثيل به وكان أبرزهم الفنان يوسف وهبى الذى أشاد بأدائه بعد أن صعد أبو النجا على خشبة المسرح أمامه، ونسى نص السيناريو بسبب خوفه وهيبة يوسف وهبى، وبعد فترة من الصمت التام بدأ في ترديد حواره، واختفى بعدها تماما خوفا من أن يضربه يوسف وهبى ولكنه وجده وكانت المفاجأة بأنه يشيد به قائلا، "برافو عليك يا ابنى".

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كانت بدايته على المسرح وهناك تعرف على زوجته الفنانة آمال حلمى على خشبة المسرح أيضا، أثناء تقديم مسرحية تجمعهما سويا اسمها "دلوعة يا بيه"، لتبدأ قصة الحب بالنظرات فقط لفترة طويلة حتى استطاع أن يكشف حبه لها وذهب لخطبتها في بلدها طنطا ولكن والدها رفضه بحجة أن الفنانين ليس لهم كلمة، ولكنها تمسكت به كثيرا حتى وافق والدها على الارتباط بعد مرور عام كامل، وفى النهاية انتصر حبهما الذى كلل بالزواج وأثمر أربعة أبناء.

الفنان مظهر أبو النجا تألق على خشبة المسرح وقدم العديد من المسرحيات الناجحة منها، مسرحية عش المجانين، مسرحية عبده يتحدى رامبو، مسرحية الكدابين اوي، مسرحية عليوه مسافر لندن، مسرحية الفهلوي، مسرحية دلوعة يا بيه، مسرحية نصب واحتيال، مسرحية عنتر وابله، مسرحية شعبان فوق البركان، مسرحية لعبة زواج، مسرحية أولاد دراكولا.