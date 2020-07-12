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شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وريتا ويلسون يصلان إلى اليونان للاحتفال بعيد ميلاده..شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر نجم هوليوود الشهير توم هانكس أن يقضي رحلة ممتعة مع زوجته ريتا ويلسون احتفالا بعيد ميلاده الـ ( 64 )، والتقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور للممثل الحائز على جائزة الأوسكار والنجمة البالغة من العمر ( 63 عام ) أثناء وصولهما إلى جزيرة باروس في اليونان بعد ظهر أمس السبت ، و قد ظهر الثنائي حاملين حقائبهما و مرتديين ملابس مريحة ومناسبة للسفر ، بينما حرص الزوجان على تغطية وجوههم و ذلك تجنبا للإصابة من جديد بفيروس كورونا " COVID-19 " .
توم هانكس في اليونان
وأشار موقع " جوسيب كوب " إلى أن الزوجين التي تربطهما قصة حب قوية قررا السفر و التواجد في اليونان لكي يحتفلان بعيد ميلاد توم الرابع والستين ، الذي كان يوم الخميس الماضي ( 9 يوليو ) .
و احتفالا بعيد ميلاد توم هانكس استطاع النجم الشهير أن يخطف الأنظار نحوه بعد أن نشر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " مقطع فيديو قصير وهو يقفز في حمام السباحة احتفالا بعيد ميلاده الـ 64 .
توم هانكس في اليونان (2)
توم هانكس في اليونان (3)
توم هانكس في اليونان (4)
توم هانكس في اليونان (5)
كانت هذه تفاصيل خبر توم هانكس وريتا ويلسون يصلان إلى اليونان للاحتفال بعيد ميلاده..شوف الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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