شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وريتا ويلسون يصلان إلى اليونان للاحتفال بعيد ميلاده..شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر نجم هوليوود الشهير توم هانكس أن يقضي رحلة ممتعة مع زوجته ريتا ويلسون احتفالا بعيد ميلاده الـ ( 64 )، والتقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور للممثل الحائز على جائزة الأوسكار والنجمة البالغة من العمر ( 63 عام ) أثناء وصولهما إلى جزيرة باروس في اليونان بعد ظهر أمس السبت ، و قد ظهر الثنائي حاملين حقائبهما و مرتديين ملابس مريحة ومناسبة للسفر ، بينما حرص الزوجان على تغطية وجوههم و ذلك تجنبا للإصابة من جديد بفيروس كورونا " COVID-19 " .



توم هانكس في اليونان توم هانكس في اليونان

وأشار موقع " جوسيب كوب " إلى أن الزوجين التي تربطهما قصة حب قوية قررا السفر و التواجد في اليونان لكي يحتفلان بعيد ميلاد توم الرابع والستين ، الذي كان يوم الخميس الماضي ( 9 يوليو ) .

و احتفالا بعيد ميلاد توم هانكس استطاع النجم الشهير أن يخطف الأنظار نحوه بعد أن نشر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " مقطع فيديو قصير وهو يقفز في حمام السباحة احتفالا بعيد ميلاده الـ 64 .

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توم هانكس في اليونان (2)



توم هانكس في اليونان (3)



توم هانكس في اليونان (4)