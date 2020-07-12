شكرا لقرائتكم خبر عن هيذر موريس تتساءل عن إمكانية الانضمام إلى جهود البحث عن نايا ريفيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية هيذر موريس وهي إحدى الصديقات المقربات للنجمة المختفية نايا ريفيرا أن تعلن للعالم انها تريد المساعدة في البحث وإيجاد ريفيرا فقد تواصلت هيذر موريس البالغة من العمر ( 33 عام ) عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " مع مكتب الشرطة المسئول عن البحث عن جثة النجمة نايا ريفيرا و ذلك لتستفسر عما إذا كانت هناك أية طريقة يمكنها المساعدة فيها أثناء البحث عن نايا في بحيرة بيرو بعد اختفائها.

و أكدت هيذر عبر " تويتر " أن هي هيذر موريس و هي صديقة مقربة لنايا ريفيرا وزميلتها في العمل ، وتحاول أن تساعد في مهمة بحث وإنقاذ ريفيرا مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء في بحيرة بيرو و استكملت كلامها قائلة: "أتفهم أن فريقك يقوم بكل ما في وسعه ، لكننا نشعر بالعجز والضعف ونريد المساعدة بأي شكل " .



هيذر موريس و نايا ريفيرا

وبعد سلسلة من التحريات التى أجرتها الشرطة بعد وقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات أن سيارة نايا الـ" G-Wagon " كانت تتواجد في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة فى داخل السيارة، وذلك حسب موقع " TMZ " .

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وكان اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا حديث الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، بعد أن كشفت التقارير أن نايا ذات الـ33 عاما قد تكون تعرضت للغرق في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، وذلك بعد استأجارها قارب صغير لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فقد عثر عليه وهو نائما مرتديا ستره النجاة في القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل " Glee " وتركت سترة النجاة الأخرى في القارب ما جعل الكثيرين يتوقعون ان نايا قد غرقت بالفعل خلال رحلتها البحرية.

تويته كتبتها هيذر موريس