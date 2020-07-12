شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى: "رح أهرب إلى الله لأن المسنّ ببلدى بينهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة والمطربة اللبنانية أمل حجازى، أنها عاشت حياة صعبة فى لبنان منذ الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد، مؤكدة أنها هربت من الحرب إلى فرنسا حيث قضت طفولتها، وفى منتصف عمرها هربت إلى دبى.

وكتبت أمل، عبر حسابها على تويتر: "هربت من الحرب على فرنسا حيث قضيت طفولتى، وبمنتصف عمرى هربت على دبى من شيء أبشع من الحرب من بيئة طائفية ومن سلطة وحشة بتاكل أحلامنا، وبآخر عمرى على الأرجح رح أهرب كمان لأن ببلدى المسنّ بينهان، إلى أن أهرب إلى الله.. فهناك العدل والراحة والأمان".





يأتى هذا بعد عدة أيام، من انتقاد المطربة أمل حجازى، سياسات الحكومة اللبنانية التى أدت إلى غرق البلاد فى ظلام دامس بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، وكتبت المطربة اللبنانية فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الدولة وعدت وصدقت.. قريباً الكهرباء 24 / 24 انقطاع تام.. ظلامكم أوحش من الظلام".

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يشار إلى أن لبنان يشهد نقصا متناميا منذ أسابيع فى مادة المازوت، بعد ارتفاع سعر بيعه فى السوق السوداء بصورة كبيرة، تزامنا مع نقص المحروقات اللازمة لعمل المحطات الكهربائية فى البلاد، الأمر الذى أدى إلى تعرض مناطق كاملة لتقنين واسع فى ساعات التغذية الكهربائية، سواء كهرباء الدولة أو تلك عن المولدات الكهربائية، وكذلك الأمر بالنسبة للمخابز والأفران التى تنتج الخبز.