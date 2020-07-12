نانسي عجرم وزوجها يحكيان قصة اقتحام منزلهما في "الرواية الكاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة شاهد VIP، عن إنتاجها لفيلم وثائقي، تحكي فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الرواية الكاملة لقصة اقتحام منزلهما، قبل عدة أشهر.

ونشرت المنصة على موقع تويتر، الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم، والذي ضم لقطات من تناول وسائل الإعلام للواقعة، وسيتحدث فيه الهاشم عن الأمر، إلى جانب نانسي، على أن يتم عرضه في 16 يوليو الجاري.

ويظهر صوت نانسي وهي تقول "دقايق مرقوا سنة"، كما يظهر صوت المحاور في الفيلم وهو يقول لها "فيه تفاصيل نحنا والناس بحاجة نعرفها راح تخبرينا كل شي"، لترد "أكيد".

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وجاء في التعليق المصاحب للفيديو على "تويتر": "الرواية الكاملة لحادث اقتحام منزل فادي الهاشم.. الفيلم الوثائقي الرواية الكاملة قريبا على شاهد VIP".

وفي تعريف المنصة للعمل، كُتب "الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبناني والعربي وتحولت لقضية رأي عام، شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة"

يذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله، ومازالت القضية مفتوحة ولم يصدر بها حكمًا حتى الآن.