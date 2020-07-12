إيرادات السبت.. " "The Invisible Manالثاني و"Siberia" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري من إيرادات يوم السبت 11 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 31 ألفا و376 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 28 ألفًا و182 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 14 ألفًا و494 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 11 ألفًا و27 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 7 آلاف و632 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 6 آلاف و580 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 6 آلاف و277 جنيها، وذهب المركز الثامن لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 6 آلاف و77 جنيها، وفي المركز التاسع يأتي فيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 4 آلاف و143 جنيها.