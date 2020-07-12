دنيا عبدالعزيز لوالدتها الراحلة: "يا رب نتقابل قريب يا أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن حزنها الشديد على رحيل والدتها، التي غادرت عالمنا قبل 3 أشهر، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت دنيا في تعليقها على الصورة "ثلاث شهور.. القلب مش مستحمل، يا رب نتقابل قريب يا أمي".

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والدة دنيا توفيت في أبريل الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.

دنيا شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، أحمد زاهر، محمد علاء، سلوى عثمان، أحمد داش.