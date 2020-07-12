- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
عبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن حزنها الشديد على رحيل والدتها، التي غادرت عالمنا قبل 3 أشهر، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتبت دنيا في تعليقها على الصورة "ثلاث شهور.. القلب مش مستحمل، يا رب نتقابل قريب يا أمي".
والدة دنيا توفيت في أبريل الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.
دنيا شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، أحمد زاهر، محمد علاء، سلوى عثمان، أحمد داش.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبدالعزيز لوالدتها الراحلة: "يا رب نتقابل قريب يا أمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.