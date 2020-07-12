إيرادات السبت.. "لص بغداد" يحافظ على الصدارة و"الفيل الأزرق2" بالمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي منذ قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها أمام الجمهور، على ألا يزيد عددهم عن 25 % من الطاقة الاستيعابية لكل قاعة.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر الفترة الحالية، 6 أفلام هي: "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، "الفلوس"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، و"بنات ثانوي"، وحققت الأفلام مجتمعة أمس السبت 11 يوليو إيرادات بلغت 45 ألفًا و869 جنيها، موزعة على النحو التالي..

لص بغداد

جاء فيلم "لص بغداد" في صدارة قائمة الإيرادات، محققًا 20 ألفًا و554 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

الفلوس

في المركز الثاني يأتي فيلم "الفلوس"، وحقق أمس إيرادات قدرها 20 ألفًا و472 جنيها.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

بنات ثانوي

حصل فيلم "بنات ثانوي" على المركز الثالث بشباك التذاكر، بعد تحقيقه 2913 جنيها.

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فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مايان السيد.

ولاد رزق 2

وحصل على المركز الرابع الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وبلغت إيراداته أمس 1039 جنيهًا.

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم.

صندوق الدنيا

فاز بالمركز الخامس فيلم "صندوق الدنيا"، محققًا 714 جنيهًا.

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، عمرو القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

الفيل الأزرق 2

ذهب المركز السادس للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، والذي حقق أمس 177 جنيهًا.

الفيلم تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم.