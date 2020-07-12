"Raabta" و"Money Monster".. تعرف على أفلام سهرة الأحد على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض مجموعة من القنوات باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام سهرة اليوم الأحد ..

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم 21، إنتاج عام 2008، بطولة جيم ستارجس، كيفين سبيسي، كايت بوسورث، لورنس فيشبورن، ومن إخراج روبرت لوكتيك.

الفيلم تدور قصته حول ستة طلاب يخضعون لتدريبات تجعل منهم خبراء في عد أوراق اللعب ويحققون لاحقاً مكاسب تقدر بالملايين من ملاهي لاس فيجاس.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Money Monster، إنتاج عام 2016، بطولة جورج كلوني، جوليا روبرتس، جاك أوكونيل، ومن إخراج جودي فوستر.

تدور أحداث الفيلم، عندما ينتهي المطاف بـ مذيع تليفزيوني يدعى "لي جيتس" ومنتجته في موقف لا يحسدان عليه، عندما يسيطر رجل، وهو مستثمر غاضب خسر كل أمواله، عنوة على الاستوديو الذي يعملان به، وبينما يتابع الملايين مجريات الأحداث على الهواء، يتعين على لي وباتي كشف الغموض وراء المؤامرة.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم Mr. Right، إنتاج عام 2015، بطولة سام روكويل، آنا كيندريك، تيم روث، جيمس رانسون.

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تدور أحداث الفيلم، عندما تعاني مارثا الأمرين منذ انفصالها الأخير، وكانت تتطلع للقيام بشيء مريع، فتلتقي بفرانسيس ويبدوان مناسبين لبعضهما البعض، وتتصف تصرفاتهما بالجنون، باستثناء أن جنونه هو من النوع القاتل، فهو قاتل مأجور.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Lucky Number Slevin، إنتاج عام 2006، بطولة جوش هارتنت، بروس ويليس، مورجان فريمان، بن كينجسلي، ومن إخراج بول ماكجيجان.

تدور أحداث الفيلم، عندما يدفع التباس في تحديد هوية بسليفين إلى وسط حرب يخطط لها اثنان من أكثر زعماء الجريمة منافسة في المدينة: ذا رابي وذا بوس.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Mechanic: Resurrection، إنتاج عام 2016، بطولة جيسون ستاثام، تومي لي جونز، جيسيكا ألبا، ومن إخراج دينيس جانزل.

تدور أحداث الفيلم، عندما تضطره الأفعال المخادعة لسيدة ماكرة تتمتع بمسحة من الجمال للعودة إلى الحياة التي تركها وراءه، تصبح حياة آرثر بيشوب معرضة للخطر من جديد حيث يتوجب عليه تنفيذ قائمة مستحيلة من الاغتيالات لأكثر الرجال خطورة في العالم.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Raabta، إنتاج عام 2017، بطولة سوشانت سينج راجبوت، كريتي سانون، ومن إخراج دينيش فيجان.

تدور أحداث الفيلم، حول عاشقين فرقتهما قوى عدائية حاقدة في حياتهما السابقة، يلتم شملهما من جديد في الوقت الحاضر ويدركان أنهما يتشاركان رابطا متينا.