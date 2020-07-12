نورهان تحتفل بعيد ميلاد نجلها الـ15

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نورهان، جمهورها ومتابعي حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بنجلها معاذ، احتفالًا بعيد ميلاده الـ15.

وكتبت في تعليقها على الصورة "ابني وابن عمري وحبيبي وراجلي وضنايا وأول فرحتي وكل اللي ليا واللي عايشة عشانه.. اللهم بارك فيك".

وتابعت "مشوار طويل يا قلب ماما، دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤولية لوحدي، بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت، لأنه عالم إنك نور عيوني من جوه ".

جدير بالذكر أن نورهان شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، وصابرين.