تراند اليوم : طلق زوجته بعدما فضحت خيانته معها.. انفصال فنان وفنانة شهيرة بشكل مفاجئ



بعد قصة زواج شابها فضائح كثيرة واتهامات بالخيانة، ورغم نفيهما العلاقة كثيرًا إلا أنهما أعلنا زواجهما بشكل مفاجئ، بعد نطليق زوجته، لكن اليوم عرضت الفنانة في منشور لها إلى طلاقهما.

حيث خرجت الإعلامية والفنانة المغربية الشهيرة أمل صقر، بتدوينة مثيرة للجدل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

صقر كتبت "الزواج نصيب و الطلاق قرار ، الحزن نصيب و الفرح قرار ، وجود شخص في حياتك نصيب ، الاحتفاظ به قرار ، كلنا لا نملك النصيب لكننا نملك القرار ".

هذه التدوينة فتحت الباب على مصراعيه أمام التأويلات المرتبطة بانفصالها عن زوجعا المغني الشهير "مسلم"، بعد أقل من سنة على زواجهما، خاصة أن مٌسلم وضع على صفحته بالأنستجرام تدوينة أخرى غامضة حيث كتب "شمتة مور شمتة تعلّمنا طحنّا ولّينا فالشمايت خبرة"، وهي عبارات مأخوذة من إحدى أغنياته.

وكانت طليقة الفنان المغربي "مسلم"، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت سبب طلاقهما.

وأكدت طليقة الفنان أن السبب الحقيقي لطلاقها، لان زوجها كان يخونها مع فنانة شهيرة لمدة خمس سنوات - تقصد أمل صقر-.

وعلي الفور انتشر الخبر بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إن عشيقة زوجها هي آمال صقر، وجاء الرد من آمال التي راحت تنشر أقوالاً وآيات قرآنية، تنفي من خلالها كلَّ الإتهامات التي وجهتها لها نبيلة، الزوجة الأولى لـ"مسلم".

وعادت آمال ونشرت صورة تحمل مقولة معروفة مكتوب فيها "الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي"، حيث اعتبرت أن كل ما راج في هذا الشأن مجرد حقد وحسد وإشاعة. وختمت بالتأكيد على ان كل ما تتعرض له هو ظلم وإفتراء.











