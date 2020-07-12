تراند اليوم : فيديو| آخر ظهور لنجمة المصارعة "آشلي ماسارو" قبل انتحارها

في مايو 2019، توفيت نجمة المصارعة الحرة آشلي ماسارو، عن عمر يناهز 39 عامًا، بعد أن أقدمت على الانتحار، وذلك على الرغم من ظهورها قبلها في مقطع غنائي يدعو إلى عدم الانتحار.

والآن بعد أن تلقى الفنانون الضوء الأخضر من عائلتها، سيتحدثون عن الحادث المأساوي.

وقال براين أورلاندو، مقدم البرنامج الصباحي في إذاعة "لوند آيلاند"، الذي دأب على استضافة ماسارو أسبوعيًا، لصحيفة "نيويورك بوست: "عندما أعطتنا عائلة ماسارو الموافقة، حان الوقت. لا تزال حلوة ومرة".

كان بداية بزوغ نجم ماسارو بعد ظهوها في (WWE DIVA) في عام 2005، حيث اكتسبت المعجبين. كما ظهرت أيضًا على غلاف بلاي بوي" في عام 2007.

وفي عام 2016، انضمت إلى دعوى جماعية تتهم (WWE) بإخفاء خطر الإصابات التي يمكن أن تؤدي إلى تلف عصبي.

في شهادة خطية عام 2017، زعمت أنها حرمت من التدريب، وأجبرت على الأداء أثناء إصابتها. وقالت إنها تعرضت للاغتصاب الوحشي في جولة بالكويت.

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وبعد وفاتها، أصدر (WWE) بيانًا قال فيه إن ماسارو اعتذرت لمسؤولي الاتحاد في أكتوبر 2018 لمشاركتها في الدعوى (التي رفضها قاض في 2018 بزعم أن العديد من قوانين التقادم قد انتهت).

وبعد عام تقريبًا، قبل 10 أيام من عيد ميلادها الأربعين، تم العثور عليها في حالة فقدان للوعي في منزلها في سميثتاون، وأعلن عن وفاتها في طريقها إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو لماسارو تم تصويره بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، وهي تشارك في أداء مقطع "اختر أغنية"، الذي كتبه أورلاندو، بعد انتحار مغني الروك كريس كورنيل في عام 2017.

قال أورلاندو ، الذي طلب من مسارو أن يكون جزءًا من الفيديو: "إن فكرة الأغنية هي أنه مع الموسيقى، فأنت لست وحدك أبدًا".



