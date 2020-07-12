أميتاب باتشان ونجله مصابان بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً - كشف الممثل الهندي أميتاب باتشان،مساء أمس السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتم نقله للمستشفى.



وأضاف الممثل البالغ من العمر 77 عاماً: "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات..وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين.. في انتظار النتائج".



وأعلن أميتاب باتشان عن إصابته بفيروس كورونا بعدما جرى تناقل أخبار متضاربة حول وضعه الصحي، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.



وأوضح أن كل من خالطوه خلال الأيام العشرة الماضية، مدعوون إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا حتى يتأكدوا من عدم إصابتهم.



وبعد إعلان أميتاب باتشان، قال ابنه ابهيشيك باتشان (44 عاماً) على تويتر أيضاً إنه أصيب بالمرض.



وأضاف: "كلانا مصاب بأعراض خفيفة ونقلنا إلى المستشفى. أبلغنا كل السلطات المختصة وتجري اختبارات لكل أفراد أسرتنا والموظفين. أطلب من الجميع التحلي بالهدوء وعدم الذعر". لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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