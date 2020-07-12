الجمعه.. حفلان للمطرب علي الهلباوي بساقية الصاوي

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوي حفلين متتاليين على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بمناسبة إعادة فتح المنشآت الثقافية، واستقبال الحفلات فى الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 17 من يوليو.

ومن المقرر أن يقدم الهلباوي خلال الحفل

مجموعة متنوعة من أجمل الابتهالات الدينية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور علي خشبة المسرح.

Advertisements

ولد على الهلباوى قاهرة ونشأ وتعلم الإنشاد الدينى حيث أن والده الشيخ محمد الهلباوى القارئ والمبتهل فى الإذاعة

والتليفزيون المصرى، كان ينشد على الهلباوى فى الإذاعة المدرسية حتى وصل صيته إلى الإدارة التعليمية وأصبح يشارك فى كل حفلات الإدارة التعليمية ووزارة الشباب والرياضة.

وحصل على المركز الأول فى الإنشاد الدينى سنة 1997 وعندما أنهى الدراسة سافر مع والده كمدير لفرقته ومنشد إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية وشارك فى مهرجانات عديدة.