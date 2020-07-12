غداً.. فرقة مصطفى حسين تحيي حفلاً غنائيا بساقية الصاوي

يقدم المطرب مصطفى حسين حفل جديد مع فرقته التي تحمل نفس اسمه على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، غدآ الاثنين الموافق 13 من يوليو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على

خشبة مسرح النهر.

ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور علي خشبة المسرح.

فرقة موسيقية تسعى للمزج بين موسيقي التراث والفلكلور والموسيقى الغربية عن طريق تقديم مجموعة من الأغاني العربية القديمة (أغاني طربية) والحديثة من أعمال الفرقة وتقدم أيضاٌ أغاني من الفلكلور وفقرات من المنولوج القديم (تراث) والحديث من أعمال الفرقة بالإضافة للثنائيات الطربية.