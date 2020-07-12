هيفاء وهبي تشعل أزمة سرقتها من مدير أعمالها.. وتعلق:" كورونا السبب"

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إذاعتها تفاصيل جديدة ولأول مرة عن عملية النصب التي نُظمت ضدها، والتي أعلنت عنها في مداخلة هاتفية مساء أمس مع الإعلامي عمرو أديب.

آثارت أنباء سرقة الفنانة هيفاء وهبي، خلال الفترة الماضية، جدلًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان معجبي ومتابعي الفنانة هيفاء وهبي ينتظرون معرفة تفاصيل الواقعة ومدي صحتها، الأمر الذي دفعها لمؤشرات جوجل لدي المصريين، لمعرفة أخر تفاصيل السرقة.

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وحررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضرًا عن طريق محاميها في مصر "قنطوش"، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، واتهامه باستغلال تحريرها توكيل لمدير أعمالها لاستلام المستحقات المالية من المنتجين والقنوات التلفزيونية.

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وقالت هيفاء، أنها في الوقت الحالي وبسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، محتجزة في لبنان ولا تستطيع القدوم، للتعامل مع الأزمة،

فيما إنها طالبت من المحامي الخاص بها في مصر أن يسجل ويحرر محضر باستيلاء وزيري على فليتها الخاصة في إحدى المجمعات السكنية بالشيخ زايد والتي يقيم بها حاليًا رغم أنها مسجلة باسم شقيقتها، موضحة أن المأمور الذي ذهب لإثبات الحالة تراجع عن ذلك دون سبب.

جدير بالذكر أن محمد وزيري، عمل لسنوات طويلة كمدير أعمال "وهبي"، ومنذ عامين، شارك بدور في مسلسلها "لعنة كارما"، كشقيقها الذي لا يعرف عن الروابط العائلية بينهما، في حين تؤدي هيفاء دور المحتالة التي ترغب في استعادة حقها المالي من والدها، والمسلسل إخراج خيري بشارة.. كما أنتج لها محمد فيلم "أشباح أوروبا" كأول تجربة له بالإنتاج في 2019.