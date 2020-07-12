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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث تفاجئه باعتراف خطير.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل
الأحد 12 يوليه 2020
كشفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث في برنامجها الحواري بموقع "فيسبوك"، في مصارحة مع زوجها نجم هوليوود ويل سميث، أنها كانت على علاقة مع مغني الراب أوجستوس ألسينا، وفقا للعين.
وفي برنامجها "حديث المائدة الحمراء"، قالت جادا لسميث إنها في فترة انفصالهما كانت على علاقة بألسينا.
وقالت: "كنا منفصلين. ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط مع أوجستوس".
واستحثها سميث على مواصلة الحديث، متسائلا "ارتباط؟ علاقة؟"، فأجابت قائلة: "كنت أشعر بالكثير من الألم"
وسميث وجادا متزوجان منذ عام 1997، ولديهما ابنان، وقالا إنهما عادا لبعضهما بعد فترة انفصال.
وقال الاثنان إنهما يريدان المشاركة في الحلقة لوضع حد لتكهنات ثارت في وسائل إعلام بعد مقابلة أجراها ألسينا مؤخرا مع برنامج إذاعي، قال فيها إنه كان على علاقة بجادا.
وقالت جادا إن "الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه إعطاء الإذن في تلك الظروف هو أنا"، وأشارت إلى أنها لم تتحدث إلى ألسينا منذ أعوام.
وقبل نهاية المقابلة، قال سميث "سأستردك أولا"، فضحكت وقالت "أعتقد أنك استعدتني بالفعل. أعتقد أننا متفقان على ذلك".
وقال سميث مستعيرا عبارة من فيلم له "نسير الدرب معا، ونموت معا. زواج سيئ مدى الحياة".
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