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نوال الزغبى × نصيحة: "الحياة قصيرة.. اقضها مع من يجعلونك تضحك وتشعر بالحب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، فى إطلالة صيفية مميزة بارتدائها بنطلون جينز وبلوزة مائلة إلى اللون التركواز، وفقا للصورة التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، أتبعتها بنصيحة وجهتها إلى جمهورها ومتابعيها، كان نصها: "الحياة قصيرة.. اقضها مع الناس الذين يجعلونك تضحك وتشعر بالحب".

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وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، طالبت جمهورها بالصلاة من أجل لبنان، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها لبنان خلال الفترة الأخيرة، مع تدهور قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار.

 

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ونشرت نوال صورة، مكتوب عليها: "حان وقت الصلاة من أجل لبنان" عبر حسابها الرسمى بتويتر وعلقت بهاشتاج: "لبنان ينهار".

وأعربت نوال، عن استيائها من الأوضاع التى وصل إليها لبنان خلال الآونة الأخيرة وتوالى الأزمات على الشعب اللبنانى وعلقت نوال الزغبى على الأوضاع برسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلة: "البلد انتهى والعالم جاعت.. وبعد 10 أيام مارح يكون فى كهرباء بالبلد.. وخايفين على السمعة السيئة، ما فى أسوأ وأذل من هيك.. يا ضيعانك يا لبنان".

 

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