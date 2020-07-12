شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل الكينج محمد منير بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان محمد منير والذى كان مقررإقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان على ان يتم تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا، من جانب آخر طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

وشاركت في الفيديو كليب لأغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.

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وفي سياق متصل أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤخراً، عن فتح شباك الحجز الإلكترونى لعروض شهر يوليو على مسارحها بالقاهرة والأسكندرية (النافورة – المكشوف – سيد درويش بالإسكندرية).

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.