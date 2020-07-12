شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تقدم للفتيات نصائح حول الدفاع عن النفس حال التعرض للتحرش..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختصت النجمة سمية الخشاب الخليج 365 بفيديو خاص تقدم فيه عدد من النصائح للفتيات لحماية نفسها من التحرش، حيث قالت سمية للفتيات: عليكن بعدم الخوف من المتحرش وألا تصمتن أمام جريمته في حقكم واذا حدث وقام أحد بالتحرش قومي بفضحه فورا وبصوت عال وستجدين من حولك يقفون إلي جوارك مؤكده أن مصر والوطن العربي ملئ بولاد البلد الجدعان وقالت: ستجدي من يقف إلي جوارك ويوقف المتحرش عند حده.

وأضافت سمية: "لا تستسلمي للخوف والسلبية لابد أن تواجهي المتحرش فأنت انسانة لك دور في المجتمع وربنا خلقك وكرمك ولابد علي الجميع أن يحترمك ويجب أن يكون لديكي ثقة في نفسك وبلغي فورا عن المتحرش لأن ذلك حقك وخليكي قوية".

واعتذرت سمية الخشاب مؤخرا عن العمل بفيلم صابر وراضي وقالت سمية أنها كانت تحب العمل مع السبكى وأحمد آدم لكن فيروس كورونا وخوفها من الإصابة هو سبب الاعتذار، متمنية الخير والتوفيق لكل فريق العمل.

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وأوضحت سمية الخشاب أنه مهما كانت هناك إجراءات احترازية أو استخدام للمطهرات، فالممثل بالنهاية سيقف أمام الممثلين الآخرين بدون كمامة وبالتالى قد يكون عرضة للإصابة خاصة فى المشاهد التى تضم أكثر من ممثل وتستدعى التقارب بينهم.

وأشارت سمية إلى أنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمى نفسها فى التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

يذكر أن فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم.