شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يتمنى الشفاء للشاعر أمل الطائر ويؤكد: "احنا كلنا اخواتك وفى ضهرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب حكيم، صورة جديدة له مع الشاعر الغنائى أمل الطائر، متمنيًا له الشفاء، وطالب جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، بالدعاء له، حيث كتب حكيم، فى تعليقه على الصورة، "ادعوا للشاعر الغنائى أمل الطائر فى هذه الساعة بالشفاء ربنا يشفيك يا أمل واحنا كلنا أخواتك وفى ضهرك".

يشار إلى أن نجم الغناء الشعبى حكيم، كان قد زار قبل أيام قليلة الشاعر أمل الطائر فى منزله، والذى تعرض منذ ثلاث أسابيع لعدة جلطات فى المخ، حيث ذهب إليه حكيم بصحبة أحد المنتجين، وعرض الفنان حكيم أن يكون تحت أمر الشاعر أمل الطائر بأى شىء يحتاجه، الذى كان سببا فى نجومية حكيم فى بداية مشواره الفنى.

يذكر أن الطائر تعرض منذ 3 أسابيع لوعكة صحية أثناء أدائه الصلاة، وفقد توازنه وبدأ فى التعثر بالكلام وذهب به أفراد عائلته إلى أحد أطباء المخ والأعصاب، وأكد أنه يعانى من مجموعة جلطات صغيرة بالمخ، وبمراجعة أطباء القلب قالوا بالبداية أنه قد يحتاج لجراحة القلب المفتوح، لكن بحمد الله تم علاج سيولة الدم بالأدوية والعلاج".

Advertisements

ويعد الشاعر أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ فى عائلة فنية، وورث وأشقائه الشعراء مواهب كتابة الشعر الغنائى عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر، وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفنى لنخبة من نجوم الأغانى الشعبية، ومنهم حكيم الذى غنى من كلماته، نار، نظرة، بينى وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هانى شاكر، أنغام، هيفاء وهبى، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدى، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.