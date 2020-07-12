شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز بعد 3 أشهر على وفاة والدتها: القلب مش مستحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرى مرور 3 أشهر على وفاة والدتها "جودى الحسينى"، مؤكدة أن القلب أصبح غير متحملا متمنية لقائها قريبا.





ونشرت دنيا، صورة جمعتها مع والدتها الراحلة، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "ثلاث شهور.. القلب مش مستحمل، يارب نتقابل قريب يا أمى".





يشار إلى أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تألقت خلال أحداث مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، حيث ظهرت دنيا بشكل مميز وجسدت نموذج المرأة المقهورة من خلال شخصية "الدكتورة شيماء"، التى تزوجت من "فتحى" – أحمد زاهر"، الأخ الشرير لرضوان البرنس.

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جدير بالذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت داخل أحد المستشفيات الخاصة فى القاهرة، بعد صراع مع المرض، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، وحرص على التواجد ومساندة الفنانة دنيا عبد العزيز فى رحيل والدتها، عدد من نجوم الفن الذين ارتدوا الكمامات والقفازات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منهم، الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة إيمان العاصى، الفنانة دينا فؤاد.