شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال أوكا عن أورتيجا رسميا بعد تعاون 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أعلن فيه ذلك وأكد على أن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

Advertisements

كما أن للثنائى اوكا واورتيجا تجربة سينمائية حيث شاركا فى فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبيةٍ تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يُفاجأ الجميع بوقوع عملية خطفٍ وتُوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

والفيلم من إنتاج عام 2013. بطولة مي كساب وأعضاء فريق "8%"، وهم أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، والفيلم من تأليف إبراهيم فخر، وإخراج حسام الجوهري.