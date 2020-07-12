شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "زنزانة 7" ينتهى من تصوير مشاهد الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الأحد فريق عمل فيلم زنزانة 7 من تصوير العمل كاملا، لتبدأ ‏مرحلة الانتهاء من مونتاج العمل استعدادًا لعرضه فى دور العرض ‏السينمائى فى عيد الأضحى ، ويجسد نضال الشافعى أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

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جدير بالذكر أن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، ‏نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمى، منه فضالى، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد ‏العزيز، إيمى إسلام وآخرين، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام ‏نشأت .‏