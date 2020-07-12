شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يشارك جمهوره بصورة المشهد الأخير من "ممالك النار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد النبوى جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس تصوير المشهد الأخير من مسلسل ممالك النار عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خالد وهو يضع اللمسات الأخيرة قبل التصوير، حيث قدم النبوى شخصية القائد الكبير "طومان باى".



خالد النبوى

وعرض مسلسل "ممالك النار"، فى شهر إبريل الماضى على قناة cbc، وتناولت الحلقة الأخيرة ذروة الصراع العثمانى المملوكى، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثمانى سليم الأول، وشنق "طومان باى" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

وعمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين، هم: السورى عزام فوق العادة، والإسبانى أليخاندرو توليدو، والبريطانى بيتر ويبر، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوى فى دور طومان باى، والسورى رشيد عساف فى دور قنصوة الغورى، والسورى محمود نصر فى دور سليم الأول.

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وشارك النبوي في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد ظهوره بصحبه الفنانة ريهام حجاج والفنان محمود حميدة.