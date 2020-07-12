جيمي فوكس متحمس لفيلم مايك تايسون وهذا ما يُقلقه

متابعة بتجــــــــــرد: تحدث الممثل العالمي جيمي فوكس الحائز على جائزة أوسكار، عن تفاصيل قيامه بشخصية مايك تايسون في فيلم سيرة ذاتية عن حياة الملاكم الأمريكي السابق للوزن الثقيل.

وأكد جيمي فوكس أنه متحمس لتأديه لحظات الذروة في حياة تايسون، لكنه يشعر بالقلق والذعر من تفاصيل اتهام مايك بالاعتداء الجنسي على امرأه، رغم أن الملاكم نفى تلك الاتهامات بشكل قاطع.

واعتبر جيمي فوكس أن أداء شخصية مايك تايسون كملاكم هو شيء أسطوري، خاصةً أن الأخير كان بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع من 1987 إلى 1990 وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب WBA و WBC و IBF في نفس الوقت.

جدير بالذكر أن مايك تايسون فاز بأول حزام له وهو في عامه الـ20، مما جعله أصغر ملاكم يفوز بلقب الوزن الثقيل، كما اعترف انه تعرض للعنف والاعتداء الجنسي في صغره.

وفي يوليو 1991، ألقي القبض على تايسون بتهمة اغتصاب ديزيريه واشنطن عندما كانت بالغة من العمر 18 عامًا ، وفي مارس 1992 ، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وأربع سنوات تحت المراقبة،وكان تايسون في الخامسة والعشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة ، ولكن مع ذلك تم وضعه في مركز شباب إنديانا وخدم أقل من ثلاث سنوات.