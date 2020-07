كورتني كارداشيان تكشف سبب مغادرتها “العائلة”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة الأمريكية كورتني كارداشيان عن أسباب مغادرتها لبرنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians الذي يتناول حياة عائلة كارداشيان في مقابلتها مع مجلة Vogue Arabia للمرة الأولى في إصدار يوليو/أغسطس.

وفي المقابلة الحصرية التي تمت في منزلها بلوس أنجلوس، تحدثت كورتني بصراحة حول أسباب رحيلها وخططها لتوجيه طاقتها إلى المشاريع الجديدة.

وقالت كورتني: “لقد كنت أصور البرنامج دون توقف لمدة 14 عامًا، كنت أشعر بعدم الرضا وأصبح البرنامج عبارة عن بيئة سامة بالنسبة لي”.

وأضافت: “أصبحت أقدر الخصوصية ووجدت أن توازن اللحظات الخاصة مع التواجد في عرض واقعي أمر صعب، ولدى بعض الأشخاص هذا الاعتقاد الخاطئ بأنني لا أريد العمل، وهذا غير صحيح، أنا أبحث عن سعادتي وأضع طاقتي في ما يجعلني سعيدة”.

وأوضحت أن التركيز على عائلتها وخلق التوازن بين العمل والحياة هو الآن أولويتها؛ إذ قالت: “أبذل دائمًا قصارى جهدي، فعندما أكون مع أطفالي لا أحمل هاتفي وأركز على ما نقوم به ونتواصل”.

وكشفت كورتني كارداشيان أيضًا عن أسرار جمالها وسلطت الضوء على مشاركتها في إحاطة عن الإصلاح التنظيمي لصناعة مستحضرات التجميل من خلال تعاونها مع الموقع الطبي الأمريكي ewg، وناشدت أعضاء الكونغرس لتمرير قانون سلامة منتجات العناية الشخصية.

وخلافا لذلك، عبرت كورتني عن استعدادها لاحتضان التجاعيد؛ إذ قالت: “لست خائفة من التجاعيد أو الشيخوخة، فأنا أعتني ببشرتي جيدًا وأحافظ عليها بطريقة مثالية، لكن التجاعيد جزء من عملية الشيخوخة”.

وكان النجم الأمريكي، سكوت ديسيك قد انفصل مؤخرًا عن صديقته عارضة الأزياء صوفيا ريتشي عقب ثلاث سنوات من المواعدة، وأوضحت التقارير أن الاثنين انفصلا بعد أن أمضى سكوت عيد ميلاده السابع والثلاثين مع حبيبته السابقة كورتني كارداشيان وأولادهما الثلاثة.

ورجحت تقارير إعلامية أن طريقة سكوت السيئة وعلاقته مع كورتني تسببت في قرار صوفيا بالانفصال والابتعاد عنه.

واحتفل سكوت مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والثلاثين من دون صوفيا، وانضمت إليه حبيبته السابقة كورتني كارداشيان وأطفالهما الثلاثة، ماسون البالغ من العمر 10 سنوات، بينيلوب، 7 سنوات، وريجن 5 سنوات، في بحيرة باول في يوتا.