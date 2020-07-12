“تبختر”.. وليد الشامي يطرح أحدث أعماله الغنائية

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان العراقي وليد الشامي أغنية جديدة تحمل اسم “تبختر” وهي الثالثة من ألبومه الجديد وذلك عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في موقع يوتيوب. اغنية “تبختر” من ألحان وليد الشامي، توزيع زيد نديم إيقاعات هاني الدوسري، ربابة محمود سرور، مكساج جاسم محمد أمّا هندسة صوت فهي لوليد النجار وايسر القاسم. وكان وليد الشامي قد طرح أغنيتين أخرتين من الألبوم في الأيام الماضية، الأولى بعنوان “راح وتركني”، من كلمات أنور المشيري، ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، والثانية تحمل اسم “كيف حالك” من كلمات تركي المشيقح، ألحان وليد الشامي وتوزيع زيد عادل. وتطرح شركة “روتانا” ألبوم وليد الشامي الجديد على ٤ مراحل لمدة ٤ أسابيع.

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