كورونا يقضي على أحلام مارجوت روبي و”هارلي كوين”

متابعة بتجــــــــــرد: واجه فيلم “برايد أوف بري” Birds of Prey، الذي تجسد من خلاله النجمة مارجو روبي شخصية “هارلي كوين”، فشلا كبيرا في شباك التذاكر، ما دفع “وارنر برازرز” المنتجة له، لإلغاء فكرة طرح أجزاء مستقبلية منه.

وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد سببا في فشل الفيلم بشباك التذاكر، بعد طرحه في فبراير 2020، ما سبب خسارة كبيرة لشركة الإنتاج والنجمة مارجو روبي التي ساهمت في إنتاجه، بعد أن حقق إيرادات إجمالية على مستوى العالم وصلت إلى 201.9 مليون دولار فقط.

ويعد هذا الرقم هو أسوأ افتتاحية يحققها أي فيلم تابع لعالم أبطال قصص “دي سي” كومكس وهي شركة قصص مصورة وأفلام تابعة لـ”وارنر برازرز”.

وتعتبر شخصية “هارلي كوين”، واحدة من شخصيات القصص المصورة التابعة لعالم الأبطال الخارقين مثل باتمان وسوبرمان. وهارلي كوين، هي المساعدة الأولى لشخصية الجوكر، العدو اللدود لشخصية بات مان.

ويعد فيلم Birds of Prey هو أول بطولة مستقلة لمارجو روبي، وكان قرار طرحه بناء على النجاح الذي حققته مارجو حين جسدت شخصية “هارلي كوين” للمرة الأولى ضمن أحداث فيلم Suicide Squad.