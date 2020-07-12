شبكة Hulu تجدد مسلسل Ramy لموسم ثالث

متابعة بتجـــــــــــرد: جددت شبكة Hulu تعاقدها مع النجم المصري رامي يوسف على تقديم موسم جديد من مسلسل Ramy ليكون بذلك هو الموسم الثالث للمسلسل مع الشبكة.

الموسم الثاني من المسلسل الكوميدى Ramy، بدأ عرضه في 29 أيار/مايو الماضي، وكان قد فاز يوسف بجائزة الـ Golden Globes الأخيرة كأفضل ممثل من مسلسل كوميدي أو موسيقي.

وضم الموسم الثانى من المسلسل 10 حلقات، عرضت متتالية على الشبكة، وشارك في بطولة العمل كل من رامي يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلي، مي كالاموي، ستيف واي، مولي جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.

ويدور المسلسل الكوميدي العائلي حول رامي، شاب مصري أمريكي، يقوم برحلة متعارضة روحيًا في الحي الذي يقيم فيه في نيوجيرسي، حيث يقع في بحر الاختلافات، بين مجتمعه المسلم الذي يعتقد أن الحياة اختبار مستمر، وأصدقائه الألفيون الذين يعتقدون أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها والله هو الذي يراقب دائمًا.