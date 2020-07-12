كاتي بيري تطرح أغنيتها الجديدة Smile

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية كاتي بيري، أغنية جديدة بعنوان ‘Smile’ من ألبومها الخامس والذي تطرحه كاملًا في 14 آب/أغسطس المقبل.
وتنتظر كاتي بيري ولادة طفلتها الأولى من خطيبها النجم أورلاندو بلوم والذي قال في تصريحات نقلها موقع جاست جيرد: إنه متحمس جدًا لاستقبال ابنته من خطيبته النجمة العالمية كاتي بيري، وأوضح أن لحظات الولادة ستكون ساحرة خاصة عندما يحضر ملاك جديد على كوكب الأرض.
واستكمل بلوم حديثه قائلًا إنه يشعر بحماس شديد، لرعاية طفلته وإطعامها ليلًا حين يكون العالم نائمًا سيكون هو مستيقظ يرعى ابنته.
وكانت كاتى بيرى قد فاجأت عشاقها بطرح النسخة الصوتية لأغنيتها Daisies وذلك علي قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
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