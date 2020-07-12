أحمد حاتم وهنا الزاهد يستثمران نجاحهما في “الغسالة”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد عام واحد من إطلاق فيلم “قصة حب”، يستثمر النجمان المصريان أحمد حاتم وهنا الزاهد نجاحهما كثنائي، ويعودان لتكرار التجربة في فيلم الكوميديا والخيال العلمي “الغسالة”.

لا يجيب إعلان “الغسالة” الذي طرحته شركات الإنتاج مؤخراً عن إن كان داخل الفيلم قصة حب بين الشخصيتين اللذين يؤديان دوريهما حاتم والزاهد، ولكن يبدو أن الاثنين يراهنان على الكيمياء بينهما، دون الاعتماد على الرومانسية فقط.

أحداث الفيلم تدور حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته، وإضافة إلى حاتم والزاهد، يشارك في البطولة النجم محمود حميدة، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، وطاهر أبوليلة.

ويحل كل من محمد ثروت، محمود الليثى، وعلي الطيب كضيوف شرف، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وتتولى إنتاج الفيلم شركات نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.