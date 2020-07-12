رغم تصاعد “كورونا” في فلوريدا.. “ديزني” يفتح أبوابه مجددًا

متابعة بتجـــــــــــرد: أعيد فتح عالم ديزني “المكان الأكثر سحرية على وجه الأرض” بعد ما يقرب من 4 أشهر من الإغلاق، مع وضع قواعد جديدة للمساعدة في منع انتشار “كوفيد-19”.

ويعاد فتح مملكة والت ديزني السحرية ومملكة الحيوان اليوم السبت، في حين ستتبع إيبكوت واستوديوهات هوليود التابعة لديزني بعد ذلك بأربعة أيام.

وتأتي إعادة الفتح في الوقت الذي ظهرت فيه زيادة هائلة في حالات الإصابة بين سكان فلوريدا بالفيروس التاجي الجديد في الأسابيع الأخيرة، حيث أعادت العديد من المدن والمقاطعات في جميع أنحاء الولاية مؤخراً القيود التي تم رفعها في مايو، عندما بدأت الحالات تتراجع.