فن ومشاهير

أميتاب باتشان وابنه مصابان بكورونا.. وهذه حالتهما الصحية

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 12, 2020

أعلن أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك اصابتهما بفيروس .

وقال الممثل (77 عاما) عبر حسابه على تويتر ليل السبت إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى.

وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضا إنه أصيب بالمرض.

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ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

وقال مسؤول في المستشفى ان حالة الأب والابن مستقرة.

نذكر ان نجم بوليوود كان يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا حيث ظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي وذلك بعدما أصاب المرضى ما يزيد عن 820 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 22 ألفا في البلاد بحسب رويترز.

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