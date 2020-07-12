Jul 12, 2020
أعلن أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك اصابتهما بفيروس كورونا.
وقال الممثل (77 عاما) عبر حسابه على تويتر ليل السبت إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى.
وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضا إنه أصيب بالمرض.
ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.
وقال مسؤول في المستشفى ان حالة الأب والابن مستقرة.
نذكر ان نجم بوليوود كان يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا حيث ظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي وذلك بعدما أصاب المرضى ما يزيد عن 820 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 22 ألفا في البلاد بحسب رويترز.
كانت هذه تفاصيل خبر أميتاب باتشان وابنه مصابان بكورونا.. وهذه حالتهما الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.