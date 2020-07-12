«وحياة اللى بينا» أحدث أغنيات مجد القاسم

طرح المطرب السوري مجد القاسم أحدث أغنيانه بعنوان "وحياة اللي بينا" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاون مجد القاسم خلال الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي وليد دسوقي، والملحن مجدي أبو عوف، والموزع الموسيقي مصطفى أبو راية، وعازف الناي محمد مصطفى، وعازف القانون عمرو الصواف، وجيتارات باسم سعيد، ومهندس الصوت محمد الجيار، وصمم فيديو الأغنية أحمد حمدي، وتعتبر الأغنية إحدى أغنيات ألبوم مجد القاسم الجديد.



وتقول كلمات أغنية "وحياة اللي بينا":

قولي وحياه اللي بينا

انت مالك ليه حزين

ده انت أجمل شيء في عمري

وانت روحي وضي عين



ايه اللي غير في ملامحك

لو ماكنتش أداوي جرحك

قولي بس مين حبيبي

يمسح دمعه من عنيك

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انت ليه بتخبي عني

وانا أقرب حد ليك

انا عشانك كنت أضحي

بكل عمري واشتريك

ومن جانبه انتهى المطرب مجد القاسم، من تسجيل ألبومه الجديد المقرر ‏طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغانِ، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضي وصلاح عطية ومحمود ‏شوقي وباسم ‏منير ‏وحمادة عصمت وريمون.

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