ياسمين رئيس تتعاقد مع السبكي على عمل جديد

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن تعاقدها على أعمال جديدة مع المنتج أحمد السبكي وابنه كريم السبكي، ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع وتطبيق انستغرام:"بسم الله الرحمن الرحيم، جارة القمر، تحت تهديد السلاح".
من ناحية آخرى تعود النجمة ياسمين رئيس للتعاون مع المخرج هادي الباجوري للمرة الرابعة في فيلم "جارة القمر".
فيلم "جارة القمر" بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن يحدث ما هو غير متوقع.
على صعيد آخر، انتهت ياسمين رئيس، مؤخرًا، من تصوير فيلمهما "الحارث".
الفيلم من إنتاج شركة سكوب للأنتاج الفنى والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول
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