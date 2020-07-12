شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكا يحتفل بمرور 20 عاما على أغنية "وهى عاملة اية دلوقتى " لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان عصام كاريكا على منصاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى بأغنية "وهى عاملة أيه دلوقتى "، التى قام بتلحينها للفنان عمرو دياب وقدمها منذ عشرون عاما، وصدرت فى ألبوم "تملى معاك" ، وكتب كاريكا معلقاً على هذه الأغنية: إنها من الاغنيات التى يعتبرها مقربة الى قلبه، وانها تعيش الى الآن ولا تمر حفلة للهضبة عمرو دياب الا وأن تطلب منه، على الرغم أن هذه الأغنية ولدت عن طريق الصدفة حيث أنه كان متواجدا فى أحد الأستوديوهات لتسجيل أغنية للمطربة هدى عمار، و فوجئ بالشاعر الكبير بهاء الدين محمد يردد مطلعها، وتمسك كاريكا في هذه اللحظة بتلحينها، وعرضها على دياب والذي تصادف وجوده بنفس الأستديو وقد تحمس لها عمرو كثيراً وأصر أن هذه الأغنية سيسجلها فوراً، وبالفعل أكمل بهاء الدين محمد كلماتها، ووزعها طارق مدكور، مستخدماً الدفوف النوبية في الأغنية، باقتراح من كاريكا.

وتقول كلماتها الاغنية:

وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت

وهي عامله ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت

قولولي لو في صالحها اروح لها واصالحها

قولولي لو في صالحها اروح لها واصالحها

ظالمها وقلبي جارحها أجيلها ولا مش دلوقت

وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت

اكيد ساكته ولا بتحكي ولا بتشكي ولا بتبكي

اكيد ساكته ولا بتحكي ولا بتشكي ولا بتبكي

عارفها تبقى مجروحة ومظلومه ولا تبين

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ولو نزلت دموع منها بيبقى الجرح مش هين

قولولي لو في صالحها اشوفها ازاي واصالحها

قولولي لو في صالحها اروح لها واصالحها

وقلبي جارحها أجيلها ولا مش دلوقت

يذكر أن الفنان عصام كاريكا، أطلق مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "تعبنا من القعدة"، على قناته الخاصة على اليوتيوب من كلمات محمد هلال، وتقول كلمات الأغنية: "تعبنا من القعدة آه ياعيني.. وجيوبنا أنضف من الصيني.. وتقولي بكرة هتتعدل صوتى يا أما وغطينى، من سكوتي تعبت ومليت والمشي دايما جنب الحيط، ويا حظ بطل تعمل مع الفقير أهبل وعبيط".

وقال المطرب عصام كاريكا لـ"الخليج 365"، إنه أحد ضحايا فيروس كورونا اللعين، حيث توقفت كل أعماله فيما يتعلق بحفلات الزفاف التى كان متفقا عليها ، بالإضافة إلى توقف الطيران إلى لبنان، وهو ما أدى إلى تأثره بسبب توقف تعاونه مع عدد من المطربين هناك مثل راغب علامة وصابر الرباعى ومايا دياب وأيمن زبيب حيث إن كاريكا كان قد قرر العودة مرة أخرى إلى التلحين بعد إلحاح عدد كبير من المطربين عليه.

يذكر أن الفنان عصام كاريكا له ألحان كثيرة تعاون فيها مع كبار النجوم فى الوطن العربى منهم عمرو دياب ومحمد منير وراغب علامة وديانا حداد وغيرهم.