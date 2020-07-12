شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مدمنين تربية قطط دلعوها دلع الدنيا.. أبرزهم تايلور وكاتي وبالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف عدد كبير من النجوم العالمين أنهم مدمنين لتربية القطط التى تأخذ مساحة كبيرة من اهتماماتهم اليومية، بين اهتمام وتدليل والتقاط صور تذكارية، حتى إن بعض هذه القطط اصبحوا نجوم بالمعنى الحقيقى للكلمة على الـsocial media بفضل نجومهم.



هايلي بالدوين هايلي بالدوين

تأتى فى المقدمة النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين التى تتعمد التقاط الصور وهى تدلل قططها، حيث تعترف بالدوين دائما أن قططها تأخذ حيز كبير من اهتماماتها اليومية ، كذلك تعرف النجمة العالمية تايلور سويفت أنها تعشق القطط .



النجمة تايلور سويفت النجمة تايلور سويفت

كما تدخل قائمة النجوم العاشقين لتربية القطط النجمة الأمريكية جينا فيشر التى تسعى دائما لتدليل قطتها وتهتم بأدق تفاصيلها، وهو ما يظهر عادة بالصور حيث تهتم باكسسواراتها وبظهورها مدللة.



جينا فيشر جينا فيشر

اما النجم الأمريكي شون جان فظهر بعدد هائل من الصور وهو نائب بجانب قططة وصور اخري و هو يلعب معهم ويدللهم .

و تضم قائمة النجوم العاشقين للقطط وتربيتها كل من النجمة العالمية أوليفيا كولبو و الممثلة شانتيل فانسانتين وعارضة الأزياء جينيفيف مورتون و ناتاليا ندهارت و النجمة العالمية درو باريمور و أماندا سيفريد و بيلا ثورن وريتا أورا و إيرينا شايك ، وغيرهم.



امندا سيفريد



اوليفيا كولبو



تايلور سويفت



جى جى حديد



Natalya Neidhart

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النجم الأمريكي شون جان



ايرينا شايك



ايرينا شايك



بيلا ثورن



جينيفيف مورتون



درو باريمور



ريتا اورا



شانتيل فانسانتين