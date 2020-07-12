"لم يشاهد أخر أعماله وابنه فنان ولهذا رفض العمل مع محمد نجم".. حكايات مظهر أبو النجا في ذكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 12 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان مظهر أبو النجا، الذي يعد واحدًا من الفنانين الكوميديانات الذين تركوا بصمتهم في الأعمال التي شاركوا بها، على الرغم من عدم منحه البطولة المطلقة، إلا إنه حقق شهرة ونجاحًا ملحوظًا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل :

- من مواليد 12 يوليو 1940، بمحافظة الدقهلية.

- بدأ حياته مطربًا وقال إنه كان يقلد الفنان الكبير فريد الأطرش لكنه لم يكمل في الغناء بسبب رفض الجمهور لصوته.

- في عام 1969، شارك في مسرحية "سيدتي الجميلة" مع الفنان الكبير فؤاد المهندس.

- في عام 1971، انضم لمسرح الريحاني، وقدم عددًا من المسرحيات أبزرها: "باي باي" و"الملاك الأزرق" و"الأخوة الأندال".

- كما شارك في عدد من المسرحيات الشهيرة بينها "عش المجانين"، "عبده يتحدى رامبو"، "الكدابين أوي"، "عليوة مسافر لندن" و"الفهلوي"، "دلوعة يا بيه"، "نصب واحتيال"، و"عنتر وابله"، "شعبان فوق البركان"، "لعبة زواج"، "أولاد دراكولا".

- وظهر أبو النجا في 30 فيلمًا تقريبًا، بينها: "اللي خد حاجة يرجعها، إحنا بتوع الإسعاف، فقراء لا يدخلون الجنة، كله تمام، نهاية رجل متزوج ، مسعود سعيد ليه، العسكري شبراوي، الناس الغلابة، النصيب مكتوب، كرامتي، إحنا بتوع الأتوبيس، ورجب فوق صفيح ساخن، حتى آخر أفلامه "عنترة ابن ابن ابن شداد" مع الكوميديان محمد هنيدي سنة 2017.

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- اشتهر أبو النجا بلزمته الشهيرة "ياحلاوة" التي ظلت رفيقة لرحلته الفنية، وروى قصتها في أحد الحوارات الصحفية قائلًا، إن هذه اللزمة طلبها منه المخرج محمود فريد في فيلم "شياطين إلى الأبد"، وخيره المخرج بين عدة لزمات منها "يا خرابي أو يامه أو يا لهوي أو يا حلاوة"، فاختار "يا حلاوة"، وفوجئ بأن الجميع يطالبه بها في جميع الأفلام التي شارك بها.

- تزوج من الفنانة آمال حلمي، وأنجب 4 أبناء، هم: إسلام، وأحمد، وريم، وعمر، والأخير هو الوحيد الذي ورث عنه حب التمثيل، إذ شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "خطوط حمراء"، والجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم"، كما أنه يشارك في بطولة مسلسل "الضاهر".

- قال في لقاء في برنامج "ج سؤال"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، إنه الفنان الوحيد القادر على اضحاك عادل إمام، حسب شهادة الزعيم.

- وفي لقاء آخر مع برنامج "الحياة اليوم"، قال إن الكوميديا موهبة ربانية، ولابد من ألا يستظرف الفنان، كما كشف عن بدايته كمطرب في اللقاء ذاته قائلًا: "كنت مطرب غنيت لفريد الأطرش أول مرة وكانت آخر مرة".



- في عام 2016، قال الفنان محمد نجم، إن الفنان مظهر أبو النجا رفض العمل معه: "عم مظهر أنا بحبك ومش عارف إنت ليه واخد موقف من التمثيل معايا بالذات، بلغني إنك قولت إني بتعبك وإنك مش قد التعب ده"، فسألته المذيعة هل رفض العمل معك، فجاوب "نجم": "عرض عليه يسري الإبياري قاله نجم بيعمل مسرحية فقاله لأ نجم بيتعبني".



- مظهر أبو النجا تربطه علاقة قوية بالزعيم عادل إمام، فبخلاف تعاونهما في عدد من الأعمال آخرها "مأمون وشركاه"، لكنه الوحيد القادر على إضحاك الزعيم بحسب تصريحاته في عدد من البرنامج.

- شارك مظهر أبو النجا في مسلسل "الضاهر" لكنه مات قبل أن يُعرض بسبب تأخر عرض المسلسل.

- توفي مظهر أبو النجا في 1 مايو 2017، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، ومشاكل فى عضلة القلب.