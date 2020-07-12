

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: كشفت الفنانة ياسمين رئيس، على تعاقد مع المنتج أحمد السبكي، على فيلمي "جارة القمر وتحت تهديد السلاح"، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت ياسمين صورة أثناء التعاقد مع المنتج أحمد السبكي بمكتبه في حضور نجله كريم. Advertisements وعلقت "ياسمين"، على الصورة قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم، جارة القمر، تحت تهديد السلاح، قريبًا". يذكر أن فيلم "جارة القمر" من إخراج هادي الباجوري، بينما فيلم "تحت تهديد السلاح" إخراج ماندو العدل وتأليف أيمن بهجت قمر. وفي سياق اَخر، انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم "الحارث"، بطولة عمرو عبدالجليل، أحمد الفيشاوي، أسماء جلال، أسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح "السينمات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تتعاقد على "جارة القمر وتحت تهديد السلاح" مع أحمد السبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.