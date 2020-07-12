تراند اليوم : بعد أنباء اعتزال عبلة كامل .. خبر عن اعتزال زميلها بفيلم "اللمبي" بسبب ظروف صحية صعبة

مازال نبأ اعتزال الفنانة عبلة كامل يحصد الكثير من الاهتمام وبخاصة أنه لم يُحسم بشكل كامل ، حيث لم تخرج الفنانة بنفسها أو فرد من أفراد أسرتها للحديث عن حقيقة الاعتزال من عدمها.

لكن الأمر مختلف بالنسبة لزميلها في فيلم "اللمبي" الفنان لطفي لبيب الذي تصدر مواقع البحث خلال الأيام الماضية بسبب أنباء عن اعتزاله لظروف صحية صعبة.

و فجرت كرستينا - ابنة الفنان لطفي لبيب - مفاجأة من العيار الثقيل بعد نفيها ما تردد عن اعتزاله الفن بسبب مرض خطير.

وقالت كرستينا في تصريحات صحفية: والدي موجود في المنزل ويمارس حياته بشكل طبيعي جدًا ولا صحة لإصابته بمرض خطير.

وتابعت: أيضا والدي لم يعتزل وكل هذه الشائعات غير حقيقية من أي جهة.

وشارك لطفي لبيب في العديد من الأعمال التي نالت شهرة كبيرة مثل اللمبي و السفارة في العمارة و يانا يا خالتي وغيرها.