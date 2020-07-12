تراند اليوم : تطورات الحالة الصحية للنجم الهندي "أميتاب باتشان" بعد إصابته بكورونا

كشف مسؤول في مستشفى والسلطات الصحية في الهند الأحد عن تطورات الحالة الصحية لأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك بعد إصابتهما بفيروس كورونا

وقال الممثل الأسطورة (77 عامًا) على موقع "تويتر" ليل السبت، إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى. وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عامًا) على "تويتر" أيضًا إنه أصيب بالمرض.

ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي على الرغم من أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مستشفى نانافاتي ومسؤولون حكوميون من قطاع الصحة في مومباي الأحد، إن الأب والابن في حالة مستقرة.

وتترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين جايا زوجة أميتاب باتشان وآيشواريا زوجة أبهيشيك.

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وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي، وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا، وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في الهند. ويُظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن المرض أصاب ما يربو على 820 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 22 ألفًا في البلاد.