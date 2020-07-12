شيرين نيازي:جروب "evepedia" هدفه دعم المرأة المصرية والعربية

أكدت شيرين نيازي، مؤسسة جروب " evepedia " الذي نجح بفضل اجتهادها الشخصي، وذلك بعد أن نال شهرة واسعة في الاعلام المصري. وتم استضافتها في برنامج" البيه والهانم" علي قناة صدي البلد أن الفكرة جائتها لدعم المرأة المصرية والعربية في ظل أزمة كورنا وكيفية تحسين وضعها وظروفها الاقتصادية وتشغيل المرأة المصرية من خلال الأعمال اليدوية في المنزل. والعربية في ظل أزمة كورنا وكيفية تحسين وضعها وظروفها الاقتصادية وتشغيل المرأة المصرية من خلال الأعمال اليدوية في المنزل. وتابعت : "ويمكن المرأة المصرية والعربية عمل ورش ولجان إلكترونية لدعم Advertisements هذه الأعمال اليدوية المميزة وتسويقها علي الانترنت والعمل علي تحفيز ودعم السيدات علي العمل في المنزل". هذه الأعمال اليدوية المميزة وتسويقها علي الانترنت والعمل علي تحفيز ودعم السيدات علي العمل في المنزل". بالإضافة إلى إبراز المواهب في كافة المجالات المختلفة وتحقيق أكبر استفادة من خلال هذا الجروب الذي يخدم كل سيدات مصر والوطن العربي وباقي استحسان الجميع والإعلام في ظل أزمة كورونا والحجر الصحي .

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