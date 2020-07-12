- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
في السياق، قرّرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أن تشجّع السياحة الداخلية في لبنان وشاركت تفاصيل رحلتها في منطقة يحشوش مع متابعيها على حسابها الرسمي على انستغرام.
فقد نشرت كارلا حداد مجموعة صور وفيدوهات وهي تمارس رياضة التسلق في طبيعة يحشوش الوعرة.
ووجّهت رسالة جاء فيها: “مبارح كان من أجمل إيّام حياتي. شفت قدّي لبنان حلو ومعالمه السياحيّة خلّابة وتأكّدت قدّي سياسيّيه مجرمين، مش بس حراميّة!”.
وأضافت: “التركيز على الحرب والخلافات والإختلافات لو ركّزوا بس على جمال لبنان الطبيعي و سوّقوا للسّياحة الصّح بالبلد، ما كان لبنان وصل لهون. وبلوم بعض أهل البلد و بطلب منّن لمّا تروحوا بالطّبيعة ما ترموا وسخ و زبالة، فكروا انّو لبنان كل شبر منه بيتكم، فالنظافة من الإيمان”.
وأعلنت سابقاً مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد انفصالها عن زوجها الممثل طوني أبو جودة. ونشرت هذا الخبر على صفحتها عبر انستغرام وكتبت في صورة نصية: “رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس”.
وقد أرفقت المنشور بالتعليق: “ما تزعلوا نحنا مبسوطين”.
يذكر أن شائعات عدة طاولت خبر الانفصال منذ فترة، حتى خرجت كارلا عن صمتها وأعلنت الانفصال.
ونشرت سابقاً حداد صور لابنتها ليا والتي تظهر فيها نسخة طبق الأصل عنها.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر كارلا حداد تمضي يوماً مميزاً في الطبيعة اللبنانية… “من أجمل إيّام حياتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.