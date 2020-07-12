كارلا حداد تمضي يوماً مميزاً في الطبيعة اللبنانية… “من أجمل إيّام حياتي”

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في السياق، قرّرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أن تشجّع السياحة الداخلية في لبنان وشاركت تفاصيل رحلتها في منطقة يحشوش مع متابعيها على حسابها الرسمي على انستغرام.

فقد نشرت كارلا حداد مجموعة صور وفيدوهات وهي تمارس رياضة التسلق في طبيعة يحشوش الوعرة.

ووجّهت رسالة جاء فيها: “مبارح كان من أجمل إيّام حياتي. شفت قدّي لبنان حلو ومعالمه السياحيّة خلّابة وتأكّدت قدّي سياسيّيه مجرمين، مش بس حراميّة!”.

وأضافت: “التركيز على الحرب والخلافات والإختلافات لو ركّزوا بس على جمال لبنان الطبيعي و سوّقوا للسّياحة الصّح بالبلد، ما كان لبنان وصل لهون. وبلوم بعض أهل البلد و بطلب منّن لمّا تروحوا بالطّبيعة ما ترموا وسخ و زبالة، فكروا انّو لبنان كل شبر منه بيتكم، فالنظافة من الإيمان”.

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وأعلنت سابقاً مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد انفصالها عن زوجها الممثل طوني أبو جودة. ونشرت هذا الخبر على صفحتها عبر انستغرام وكتبت في صورة نصية: “رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس”.

وقد أرفقت المنشور بالتعليق: “ما تزعلوا نحنا مبسوطين”.

يذكر أن شائعات عدة طاولت خبر الانفصال منذ فترة، حتى خرجت كارلا عن صمتها وأعلنت الانفصال.

ونشرت سابقاً حداد صور لابنتها ليا والتي تظهر فيها نسخة طبق الأصل عنها.