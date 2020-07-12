مايا دياب والطبيعة: روح غريبة موجودة هنا

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ونشرت عبر حسابها عبر إنستغرام فيديو “تيزر” تحدث فيها فريق العمل عن درجة الحماس العالية التي يتحلى فيها الفريق.

وتطلّ النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور في حفلها الأونلاين الثالث مساء الأربعاء الموافق 16 تموز/يوليو وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأطلقت مايا في الساعات الماضية حملة دعائية خاصة بالحفل بالمنتظر، وتحت شعار “هالمرة اخترت الطبيعة”، نشرت مقطعًا مصورًا عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، ظهرت من خلاله وهي تتحدّث عن الحفل.

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وكشفت مايا دياب في الفيديو عن كواليس التحضيرات للحفل وقالت: “أتواجد هنا منذ أربعة أيام وأعيش تجربة لا أريد أن تنتهي، هناك سحر غريب في هذا المكان، كأن روحًا غريبة موجودة هنا”.

ومن المقرر أن تقدّم مايا دياب خلال حفلها الإلكتروني باقة من أغنياتها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيات أخرى تحبّ تقديمها بصوتها للجمهور.

جدير بالذكر أن مايا دياب لم تكشف حتى اللّحظة عن أية تفاصيل حول الحفل أو المكان الذي ستطلّ منه على الجمهور، لكنها نشرت في الأيام الماضية صورًا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جميلة جدًا وأرفقتها بنفس شعار الحفل “هالمرة اخترت الطبيعة”.

وكانت مايا قد أطلقت أغنية منفردة جديدة بعنوان “نهارنا وردي” وقدمتها للمرة الاولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” وحصدت الأغنية إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.