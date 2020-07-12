فن ومشاهير

رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام أتلانتا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

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نفذ النجم البرتغالي ركلتي جزاء بنجاح، ليتعادل يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي 2-2 مع ضيفه أتالانتا، السبت، ويقترب من لقبه التاسع على التوالي.

واحتسبت الركلتان بعد لمستي يد، وكانت الثانية منهما في الدقيقة الأخيرة، ليعود فريق “السيدة العجوز” في الوقت القاتل.

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ويتقدم يوفنتوس بثماني نقاط على لاتسيو صاحب المركز الثاني قبل 6 جولات من النهاية، وبتسع نقاط على أتالانتا الثالث.

ومنح دوفان زاباتا التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 16، لكن رونالدو أدرك التعادل بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد لمسة يد ضد مارتن دي رون.

وأعاد روسلان مالينوفسكي التقدم لأتلانتا بتسديدة رائعة في الدقيقة 81، قبل أن يدرك رونالدو التعادل للمرة الثانية بعدما لمس لويس موريل الكرة بيده، ليحرم الفريق الضيف من تحقيق فوزه العاشر على التوالي في الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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